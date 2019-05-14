Конституционный суд сегодня не рассматривал дело относительно закона о люстрации

Ситуация с рассмотрением вопроса об увольнении председателя суда Станислава Шевчука с должности судьи КС пока непонятна.

Конституционный суд Украины не рассматривал сегодня дело о конституционности отдельных положений закона об очищении власти (люстрации).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в КС.

"Относительно закона о люстрации, то его не рассматривали, поскольку не утвердили повестку дня", - сказал собеседник УНИАН.

Вместе с тем, по его словам, ситуация с рассмотрением вопроса об увольнении председателя суда Станислава Шевчука с должности судьи КС пока непонятна, вынесут ли этот вопрос на рассмотрение сегодня, будет известно до конца дня.

Как сообщал УНИАН, в проект повестки дня заседания КС на 14 мая было включено рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона об очищении власти (так называемый "закон о люстрации", согласно которому чиновники времен экс-президента Виктора Януковича не могут занимать руководящие должности в органах государственной власти).

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Справка УНИАН. 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

15 марта судьи Конституционного суда Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко заявили, что дальнейшее пребывание Шевчука в должности председателя КС приведет к полному развалу суда и разрушению конституционного правосудия. Судьи также отметили, что Шевчук «сосредоточил усилия на использовании возможностей высокой государственной должности для достижения личных целей и удовлетворения собственных амбиций».

По данным Центра противодействия коррупции, из-за принятия Конституционным судом решения об отмене статьи УК о незаконном обогащении Шевчуку аннулировали визу в США.

17 апреля Постоянная комиссия по вопросам регламента и этики Конституционного суда пришла к выводу о наличии оснований для освобождения Шевчука от должности судьи КС в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Конституционного суда, и выявила его несоответствие занимаемой должности.

Также на заседании комиссии коллеги Шевчука попросили его назначить на 14 мая специальное пленарное заседание суда по рассмотрению вопроса о его увольнении. В проекте повестки дня КС на текущую неделю не было вопроса об увольнении Шевчука.

Согласно п. 3 параграфа 13 и п. 27 Регламента КС председатель суда, а в случае его отсутствия заместитель, не позднее седьмого рабочего дня со дня получения заключения Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики созывает специальное пленарное заседание суда для рассмотрения вопроса об увольнении судьи.

Шевчук был избран председателем КС 21 февраля 2018 года.