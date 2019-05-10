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Религиовед предупредил об опасности потери Томоса из-за амбиций Филарета

17:45, 10 мая 2019
Общество
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Филарет хочет восстановить УПЦ КП / фото УНИАН

Конфликт между бывшим главой УПЦ КП патриархом Филаретом и главой ПЦУ митрополитом Епифанием может привести к расколу украинской церкви и потери Томоса.

Такое мнение высказал религиовед Дмитрий Горевой. Он прокомментировал неожиданную новость о том, что Филарет намерен восстановить Киевский патриархат, передает «Обозреватель».

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"На самом деле это не новое заявление. Разговоры о желании Филарета возродить Киевский патриархат продолжаются с января, когда мы получили Томос. Но общественности они стали известны только сейчас, после выборов", — сообщил Горевой.

Он рассказал, что Филарет стремился сам возглавить новую церковь, и лишь благодаря дипломатическим усилиям Константинополя и президента Петра Порошенко его удалось уговорить отдать должность предстоятеля молодому Епифанию.

"Но амбиции Филарета никуда не делись. Его логика: мы сейчас провозгласим патриархат в одностороннем порядке, а он как патриарх возглавит церковь. Это желание вернуть себе власть. Это будет очень губительно для церкви. Таким образом будет нарушен Томос", — предупредил эксперт.

По мнению Горевого, владыку Филарета готовы поддержать не более 5 епископов: "Но если они его поддержат — будет раскол".

"Если раскол перейдет в большинство, или вся ПЦУ согласится с Филаретом и провозгласит патриархат, это станет нарушением Томоса и основанием для его отзыва", — подчеркнул он.

Религиовед напомнил, что подобный инцидент случился в Румынии в конце 19 века. Тогда Томос был отозван, и румынам понадобилось 40 лет, чтобы исправить ситуацию и получить признание своего патриархата.

Как сообщал УНИАН, в СМИ появились копии приглашений на встречу с подписью Филарета, сделанные на бланках Киевского патриархата, распущенного еще в декабре перед объединительным собором. Такие приглашения получили почти все епископы ПЦУ, а некоторые выложили документы в соцсети. Филарет приглашает церковных чиновников на так называемую братскую беседу. По информации ТСН, он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы Филарет предпочел сам возглавить.

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Теги: #Филарет#УПЦ КП