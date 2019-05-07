Авто посла Канады застряло в грязи на дороге Черкасской области - выручил местный житель (фото)
В Черкасской области на одной из дорог в грязи застрял автомобиль посла Канады в Украине Романа Ващука.
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Об этом он сам написал на своей странице в Twitter и сопроводил пост снимками. Инцидент произошел недалеко от поселка Буда Чигиринского района.
"Черкасская область известна своими черноземами. В сочетании с глиной и размоченное дождем, это может стать вызовом для неопытных водителей на бездорожье (вроде меня)", - написал Ващук.
Также посол поблагодарил местного жителя Руслана, который помог вытащить его автомобиль из грязи.
Кроме того, Ващук проиллюстрировал состояние дорог в Черкасской области насмешливым фото.
Как сообщал УНИАН, на майские праздники из-за ремонта перекрыли дорогу, соединяющую Сумы с Харьковом и Полтавой.