Особняк, машины и ресторан: журналисты показали роскошную жизнь чиновника "Укроборонпрома"

Павел Старинец приобрел дом за 8 миллионов гривен, получая зарплату в размере 25 тысяч гривен.

Заместитель директора государственного предприятия "Укрспецэкспорт", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром", Павел Старинец владеет домом стоимостью 8 миллионов гривен и авто за 1,5 миллиона гривен.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info.

Старинец, в частности, живет в элитном особняке площадью 630 квадратных метров с бассейном, домом охраны и гостевым домом в селе Музычи Киевской области.

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Недвижимость была приобретена госслужащим в 2014 году. Тогда его средняя заработная плата составила 25,6 тысяч гривен в месяц, а в 2013 году - лишь 20 тысяч гривен.

По документам, дом принадлежит матери чиновника, работавшей бухгалтером в Национальном банке, а ныне получающей пенсию в размере 150 тысяч гривен в год. Его стоимость, по оценке экспертов по недвижимости, составляет 8 миллионов гривен. Плюс 2-5 тысяч долларов в месяц необходимо тратить на обслуживание особняка.

Как пояснила мать замглавы "Укрспецэкспорта", раньше ее муж, который уже давно находится на пенсии, владел собственным бизнесом. Оттуда, мол, и деньги на дом. Сами же родители Старинца живут в многоэтажке.

Чиновник "Укрспецэкспорта" задекларировал только одну машину Honda CR-V 2008, однако согласно утверждениям расследователей, в пользовании его семьи также есть Land Rover Sport ориентировочной стоимостью 1,5 миллиона гривен. Автомобилем такой же марки обладает и гражданская жена Павла Старинца.

Кроме того, Старинец пользуется служебной Toyota Highlander стоимостью 1,6 миллиона гривен с эксклюзивными номерами 7878.

Также расследователи связывают госслужащего с рестораном Fisher, куда ежедневно ездит Старинец - по информации Bihus.info, владелец заведения Сергей Коваленко является племянником героя расследования и в настоящее время ищет работу за 20 тысяч гривен.

Вопрос происхождения недвижимости, а также незадекларированные автомобили и бизнес замглавы "Укрспецэкспорта" не изъявил желание прокомментировать журналистам.