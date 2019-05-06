Шуфрич провел майские праздники в оккупированном Крыму (фото)

Депутат с женой заехали на полуостров через пункт пропуска Чонгар.

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич (фракция «Оппозиционного блока») на майские праздники уехал в оккупированный Россией Крым вместе с супругой.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба депутата. Публикацию сопровождают соответствующие фотографии.

«На майские праздники Нестор Шуфрич решил сделать любимой жене подарок - романтическое автомобильное путешествие в Крым) Практически прямо из Киево-Печерской Лавры - с пасочкой и писанками, освященными Блажейнишим Митрополитом Онуфрием, - они выехали в нашу Ялту, где и провели первую часть выходных», – отмечается в сообщении.

Отмечается, что Шуфрич с женой заехали на полуостров через пункт пропуска Чонгар.

По словам депутата, за три дня в Крыму у него «сердце сжалось не раз».

«Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали – подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло!", – отметил Шуфрич.

«На прощанье Нестор Иванович с супругой бросили в море железную гривню, чтобы обязательно еще вернуться в НАШ КРЫМ!», – заключили в пресс-службе депутата.

Ранее сообщалось, что в оккупированных Россией Севастополе, Симферополе и Керчи 4 мая состоялись репетиции военных парадов к 9 мая.