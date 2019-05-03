В Киеве 8 и 9 мая будут обеспечивать порядок около двух тысяч полицейских

На эти даты уже заявлено проведение нескольких акций, в том числе официальные государственные мероприятия и марш «Бессмертный полк».

В Киеве около двух тысяч полицейских будут обеспечивать правопорядок во время акций 8 и 9 мая.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко.

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По словам Крищенко, на 8 мая, День памяти и примирения, и 9 мая, День победы над нацизмом во Второй мировой войне, «уже заявлено проведение в столице нескольких акций, в том числе официальные государственные мероприятия и марш «Бессмертный полк». «Уже анонсировано, что в марше примут участие более пяти тысяч человек. Из расчета заявленного количества участников будет определяться и численность правоохранителей, привлеченных к охране общественной безопасности. В прошлом году правопорядок во время проведения указанной акции обеспечивали около двух тысяч полицейских, поэтому в этом году также ориентируемся на такое же количество привлеченного личного состава», - сообщил Корищенко.

Руководитель столичной полиции обратил внимание на недопустимость использования запрещенной символики во время празднования майских праздников. «Учитывая заявления некоторых политиков, я хочу успокоить одних и предупредить других граждан: полиция на все случаи нарушения закона будет реагировать сразу и в соответствии с действующим законодательством. Поэтому призываю воздержаться от использования запрещенной коммунистической и нацистской символики. В прошлом году некоторые граждане сознательно провоцировали общество и правоохранителей, создавая конфликтные ситуации. Надеюсь, в этом году таких случаев не будет», - отметил он.

В полиции напомнили, что, согласно ч. 1 ст. 4 Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», запрещено использование, распространение и публичное использование коммунистической и нацистской символики, в том числе и георгиевской (гвардейской) ленты. За нарушение указанного закона предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Крищенко заявил, что полиция сделает все для того, что «акции памяти погибших во время Второй мировой войны украинцев прошли спокойно и без эксцессов». По его словам, также к охране общественной безопасности будут привлекаться и представители общественного формирования «Муниципальная стража».