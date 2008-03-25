Из-за шторма в Киеве без света остались около 800 многоэтажек

Сегодня в 18.01 из-за тяжелых погодных условий произошло аварийное отключение трех воздушных линий (ВЛ)-110 кВ «Ирпень-Беличи», «Северная-Беличи» и «Северная-Ирпень».

В результате без электроэнергии остались около 800 многоэтажных домов и 1000 домов частного сектора, районные котельные «Беличи», «М.Борщаговка», «Виноградарь», а также 19 котельных “Жилтеплоэнерго”, сообщили УНИАН в пресс-службе АК “Киевэнерго”.

Аварийные бригады “Киевэнерго” выполняют переключения для подачи в первую очередь питания потребителям особенного веса, таким как «Центр радиационной медицины», «Центр трансплантации костного мозга» и «Онкоцентр». Работы по возобновлению ВЛ-110 кВ и подключению потребителей выполняются по установленному регламенту.

Специально созданная комиссия выясняет причину аварийных отключений ВЛ-110 кВ. По предварительным данным, причиной отключений стали сваленные штормовыми порывами ветра дерева и налипание мокрого снега на воздушные линии.