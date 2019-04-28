Папа Римский поздравил православных с Пасхой
15:03, 28 апреля 2019Общество
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Понтифик пожелал христианам восточного обряда радости и мира.
Иллюстрация REUTERS
Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой.
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Свои поздравления понтифик выразил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра, сообщает Vatican News.
«Посылаю искренние пожелания нашим братьям и сестрам из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху по юлианскому календарю.
Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром», - сказал Франциск.
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