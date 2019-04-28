цей матеріал доступний українською

Папа Римский поздравил православных с Пасхой

15:03, 28 апреля 2019
Общество
32 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеЗеленский на украинском и русском поздравил украинцев с Пасхой

Свои поздравления понтифик выразил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра, сообщает Vatican News.

«Посылаю искренние пожелания нашим братьям и сестрам из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху по юлианскому календарю.

Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром», - сказал Франциск.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пасха 2019
Теги: #Папа Римский#Пасха