В Софии Киевской проходит Пасхальное богослужение

Освятить куличи можно будет около 3:30-4:00. Также освятить куличи в святой Софии можно будет в воскресный день с 6:00 до 12:00.

Пасхальное богослужение началось в Софии Киевской. На пасхальной службе в Трапезном храме будет гореть лампада с Благодатным огнем из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

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Освятить куличи можно будет около 3:30-4:00. Также освятить куличи в святой Софии можно будет в воскресный день с 6:00 до 12:00.

Как сообщал УНИАН, ранее делегация Православной Церкви Украины впервые доставила в Украину благодатный огонь.

Напомним, сегодня утром в иерусалимском Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Он считается святыней для верующих, а его появление называют чудом.

Во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на многих языках мира. После схождения, огонь передал верующим Патриарх Иерусалимский Феофил III. Благодатный огонь в считанные минуты распространился среди верующих, которые находились в храме, после чего его раздали людям, ожидающим снаружи.