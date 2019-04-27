В Киеве в Пасхальные праздники правопорядок будут обеспечивать более полутора тысяч правоохранителей.

В Украине более трех тысяч патрульных обеспечивают общественный порядок накануне Пасхи. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Украины в Facebook.

Читайте такжеДля ПЦУ впервые привезут Благодатный огонь из Иерусалима

«Накануне Пасхи патрульные всей Украины охраняют общественный порядок во время массовых мероприятий. Сейчас 3116 патрульных на улицах ваших городов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в Пасхальные праздники правопорядок будут обеспечивать более полутора тысяч правоохранителей.