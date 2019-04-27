В Украине более трех тысяч патрульных обеспечивают общественный порядок накануне Пасхи
22:59, 27 апреля 2019Общество
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В Киеве в Пасхальные праздники правопорядок будут обеспечивать более полутора тысяч правоохранителей.
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В Украине более трех тысяч патрульных обеспечивают общественный порядок накануне Пасхи. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Украины в Facebook.
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«Накануне Пасхи патрульные всей Украины охраняют общественный порядок во время массовых мероприятий. Сейчас 3116 патрульных на улицах ваших городов», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в Пасхальные праздники правопорядок будут обеспечивать более полутора тысяч правоохранителей.
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Новость в сюжете: Пасха 2019