цей матеріал доступний українською

В оккупированной Керчи разрушен один из старейших пляжей (фото, видео)

16:40, 26 апреля 2019
Общество
450 0
Один из старейших пляжей Керчи разрушен / фото ru.krymr.com

Коммунальные службы пока не начали подготовку побережья в этом районе в курортному сезону, пишет "Крым.Реалии".

Читайте такжеКрымские страдания: как и чем живет аннексированный полуостров

Пляж, расположенный на остановке "Институт", традиционно пользуется популярностью у керчан и жителей города, однако в нынешнем году территория не приспособлена для отдыха.

Опорная стена из местного ракушечника, защищавшая береговую линию от сползания грунта, полностью разрушена. Каменная кладка рухнула на пляж, груды камней до сих пор лежат на песке.

Оккупационная администрация Керчи пока публично не комментировала состояние местных пляжей.

фото ru.krymr.com

Ранее подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма обещали к курортному сезону-2019 установить на пляжах Wi-Fi и камеры видеонаблюдения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#пляж