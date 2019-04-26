В оккупированной Керчи разрушен один из старейших пляжей (фото, видео)

Каменная кладка рухнула на пляж, груды камней до сих пор лежат на песке.

В оккупированной Керчи разрушен один из старейших пляжей в городской черте, расположенный в районе Аршинцево.

Коммунальные службы пока не начали подготовку побережья в этом районе в курортному сезону, пишет "Крым.Реалии".

Читайте такжеКрымские страдания: как и чем живет аннексированный полуостров

Пляж, расположенный на остановке "Институт", традиционно пользуется популярностью у керчан и жителей города, однако в нынешнем году территория не приспособлена для отдыха.

Опорная стена из местного ракушечника, защищавшая береговую линию от сползания грунта, полностью разрушена. Каменная кладка рухнула на пляж, груды камней до сих пор лежат на песке.

Оккупационная администрация Керчи пока публично не комментировала состояние местных пляжей.

Ранее подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма обещали к курортному сезону-2019 установить на пляжах Wi-Fi и камеры видеонаблюдения.