На Сумщине мужчина хранил более полусотни гранат и мин времен Второй мировой

Правоохранители изъяли из схрона 54 противотанковые гранаты, 11 мин и 14 запалов для ручных гранат.

На Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия обнаружили тайник с большим арсеналом средств поражения времен Второй мировой войны.

Читайте такжеВ лесополосе возле дороги Селидово-Карловка обнаружили тайник с боеприпасами

Как сообщили УНИАН в пресс-группе управления СБУ в Сумской области, оперативники спецслужбы установили, что житель Краснопольского района хранил в специально оборудованном хранилище на территории собственного домохозяйства оружие.

«Правоохранители изъяли из схрона 54 гранаты, в том числе противотанковые, 11 мин и 14 запалов для ручных гранат времен Второй мировой войны. Обнаруженные предметы направлены на экспертизу», – отмечается в сообщении.

Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Нацполицией.