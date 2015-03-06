Социальную адаптацию демобилизованных должны обеспечить местные власти
16:27, 06 марта 2015Общество
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Местные власти должны обеспечить социальную адаптацию демобилизованных военнослужащих.
Президент возложил на местные власти обязанности по адаптации демобилизованных / Фото УНИАН
Такое заявление сделал президент Петр Порошенко на пресс-конференции в Хмельницком в Национальной государственной пограничной академии им. Б. Хмельницкого.
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Президент добавил, что такое задание поставил новому председателю Хмельницкой областной госадминистрации Михаилу Загородному и председателям районных госадминистраций.
"Демобилизованным нужно создать такие условия, чтобы защитить участников АТО. Провести социальную адаптацию и реабилитацию солдат, которые уже год воюют на востоке Украины", - сказал президент.
Вместе с тем Петр Порошенко отметил высокий уровень проведения Хмельницкой областью частичной мобилизации.
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