Социальную адаптацию демобилизованных должны обеспечить местные власти

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко на пресс-конференции в Хмельницком в Национальной государственной пограничной академии им. Б. Хмельницкого.

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Президент добавил, что такое задание поставил новому председателю Хмельницкой областной госадминистрации Михаилу Загородному и председателям районных госадминистраций.

"Демобилизованным нужно создать такие условия, чтобы защитить участников АТО. Провести социальную адаптацию и реабилитацию солдат, которые уже год воюют на востоке Украины", - сказал президент.

Вместе с тем Петр Порошенко отметил высокий уровень проведения Хмельницкой областью частичной мобилизации.