В Бердянске из-за бешенства животных объявлен карантин
17:45, 20 апреля 2019Общество
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Карантин объявлен из-за того, что бешенством заболела домашняя собака.
Причиной стала заболевшая бешенством домашняя собака / фото kaluga24.tv
В Запорожской области объявили карантин из-за случая заболевания собаки бешенством.
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Об этом сообщает "Голос Запорожья".
"Местные жители активно начали прививать своих домашних питомцев", - говорится в сообщении.
В Бердянске с 18 апреля объявлен карантин из-за того, что бешенством заболела домашняя собака. Животное покусало собственного хозяина. Из-за этого на отдельных территориях города объявлен карантин.
Отмечается, что началась массовая вакцинация домашних питомцев. Профилактические мероприятия проводят недалеко от места обнаружения больной собаки, а именно: от участка от проспекта Восточного до Азовского и от улицы Греческой до улицы Свободы.
фото golos.zp.ua
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