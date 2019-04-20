В Бердянске из-за бешенства животных объявлен карантин

Карантин объявлен из-за того, что бешенством заболела домашняя собака.

В Запорожской области объявили карантин из-за случая заболевания собаки бешенством.

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Об этом сообщает "Голос Запорожья".

"Местные жители активно начали прививать своих домашних питомцев", - говорится в сообщении.

В Бердянске с 18 апреля объявлен карантин из-за того, что бешенством заболела домашняя собака. Животное покусало собственного хозяина. Из-за этого на отдельных территориях города объявлен карантин.

Отмечается, что началась массовая вакцинация домашних питомцев. Профилактические мероприятия проводят недалеко от места обнаружения больной собаки, а именно: от участка от проспекта Восточного до Азовского и от улицы Греческой до улицы Свободы.