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В Бердянске из-за бешенства животных объявлен карантин

17:45, 20 апреля 2019
Общество
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Причиной стала заболевшая бешенством домашняя собака / фото kaluga24.tv

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Об этом сообщает "Голос Запорожья".

"Местные жители активно начали прививать своих домашних питомцев", - говорится в сообщении.

В Бердянске с 18 апреля объявлен карантин из-за того, что бешенством заболела домашняя собака. Животное покусало собственного хозяина. Из-за этого на отдельных территориях города объявлен карантин.

Отмечается, что началась массовая вакцинация домашних питомцев. Профилактические мероприятия проводят недалеко от места обнаружения больной собаки, а именно: от участка от проспекта Восточного до Азовского и от улицы Греческой до улицы Свободы.

фото golos.zp.ua
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Теги: #Бердянск#бешенство животных