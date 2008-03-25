В Киеве благотворительный фонд прокрутил аферу на полтора миллиона
Прокуратура возбудила уголовное дело
Прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза благотворительным фондом продуктов питания под видом гуманитарной помощи на сумму свыше 1,5 млн. грн.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора города Киева Мирослава МУШКА, прокуратурой столицы совместно с органами внутренних дел выявлена преступная схема ввоза коммерческих грузов в Украину без уплаты необходимых налогов и сборов в бюджет.
Как выяснилось, один из столичных благотворительных фондов завозил в больших объемах продукты питания (чай, конфеты, молочные продукты и т. п.) вроде бы для передачи их в дальнейшем в медицинские учреждения Украины.
Работники медицинских учреждений опровергли получение этой гуманитарной помощи. В действительности продукты реализовывались в розничной сети продовольственных товаров.
Дело возбуждено согласно ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).