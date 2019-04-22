День ангела Вадима: значение имени, лучшие поздравления и открытки

Именины Вадима празднуют 22 апреля.

День Ангела и Именины Вадим празднует 22 апреля. Святой покровитель имени - преподобный мученик архимандрит Вадим Персидский.

Кто такой преподобный мученик архимандрит Вадим Персидский

Святой преподобномученик Вадим архимандрит родился в IV веке в персидском городе Вифлапате, происходил из богатой и знатной семьи. В молодых годах он был просвещен христианским учением. Святой раздал часть имения и ушел в пустыню, где на свои средства основал монастырь. Для уединенной молитвы он уходил на гору и однажды удостоился видеть Славу Божию. В то время персидский царь Сапор (310 - 381) начал преследовать христиан. Святого Вадима взяли вместе с семью учениками и ежедневно истязали в темнице, добиваясь, чтобы они отреклись от Христа и поклонились солнцу и огню. Но преподобный Вадим и его ученики твердо держались христианской веры. Четыре месяца пробыли исповедники в тюрьме. Все это время святой Вадим был духовным вождем и опорой для христиан, живших в Персии.

Один из приближенных царя Сапора, Нирсан, исповедовавший христианство и даже перенесший за это заключение в темницу, не выдержал испытания и отрекся от Христа. Он обещал выполнить любое повеление царя. Сапор потребовал от Нирсана, чтобы он собственноручно отсек голову святому Вадиму. За это он обещал ему прощение и награду. Нирсан не смог побороть в себе страха новых мучений и согласился ступить на предательский путь Иуды. Когда к нему привели святого Вадима, он взял меч и направился к нему, но, обличаемый совестью, Нирсан вдруг затрепетал и как бы окаменел. Святой Вадим сказал ему: "Неужели твоя злоба, Нирсан, дошла до того, что ты не только от Бога отрекся, но и рабов Его начинаешь убивать? Горе тебе, окаянный, что станешь делать в тот день, когда предстанешь на Страшном суде дать ответ Богу?! Я с радостью скончаюсь в мучении за Христа, но не хотел бы принять смерть от твоей руки". Ожесточившись, Нирсан ударил мечом. Но руки его дрожали, и он не смог сразу отсечь голову святому, так что огнепоклонники стали называть его трусом. Преподобномученик Вадим стоял неподвижно, перенося страшные удары, пока убийце не удалось наконец отрубить ему голову. Возмездие за отречение не замедлило постигнуть несчастного: терзаемый совестью, он покончил с собой, бросившись на меч. После смерти царя Сапора 7 учеников преподобномученика Вадима вышли из темницы.

Значение имени Вадима

Это имя является загадкой для исследователей. Некоторые производят его от авестийских корней, сопоставляя с древнеарийским словом «вата» или «вайню», означающим «ветер» – символ победы. Другие исследователи считают, что оно происходит от славянского глагола «вадити», означающего «спорить», «сеять смуту», закрывая глаза на то, что в этом случае Вадим – единственное в своем роде канонизированное имя-оскорбление.

Еще одна версия основана на том, что это имя двухкорневое: «вад» – имеет значение не спорить, а «влечь, привлекать, манить», а «има», «имати» – означает «обладать, иметь». Следовательно, имя Вадим дословно обозначает «привлекательный, зовущий, любимый». Православный именинный календарь дает имени Вадим следующее толкование: «смутьян», «обвинитель» (из древнерусского языка).

Производные формы от имени Вадим

Вадик, Вадимка, Вадюля, Вадя, Вадиша, Вадюша

Фоносемантика: Слово Вадим производит впечатление чего-то доброго, величественного, могучего, радостного.

Талисман: Камень

Цвет: Лазоревый

Камень: Лазурит

Знак зодиака: Имя подойдет Тельцу, Раку, Деве и Скорпиону

Поздравления с днем ангела Вадима в стихах и прозе

Не забывайте отмечать именины Вадима и поздравлять Вадима с днем ангела.

Наш дорогой и верный друг Вадим,

Тебя поздравить в этот день хотим,

От всей души желаем мы тебе,

Во всех делах всегда быть на коне.

Ты любишь труд, стремишься к цели,

В профессии своей - умелый,

Ты пробивайся дальше ввысь,

И принципов своих держись.

Ты цели ставь и достигай,

Премудрость жизни постигай,

Пускай энергия твоя,

Не расточится никогда.

***

Дорогой наш Вадик, поздравляем!

Пусть успех сопутствует тебе.

Пусть здоровье лишь крепчает,

Пусть спокойно будет на душе.

Пусть веселье окружает,

Пусть сбываются мечты.

Дорогой наш Вадик, поздравляем!

Всех на свете лучше ты.

***

Оставаться пожелаю

Парнем ярким и лихим.

Будь всегда в себе уверен,

Темпераментный Вадим.

Добрых я друзей желаю,

Светлой, радужной судьбы,

Воплотит мечты пусть Небо

И услышит все мольбы.

Пусть любовь тебя украсит,

Силы в жизни пусть дает,

Пусть в работе, отношениях

Непременно повезет.

***

Дорогой Вадим, я поздравляю тебя с днём рождения. Желаю всегда оставаться обладателем очаровательной улыбки, светлого ума, твёрдого характера, открытой души, любящего сердца. Пусть твоя настойчивость приводит к победе, пусть твоё упорство обеспечивает счастье.

***

Доблестного и отважного Вадима хочу сегодня поздравить от всей души. Желаю самых счастливых и радостных событий в жизни, красивых и добрых поступков, крепкого здоровья и большой удачи, искреннего счастья и достижения великих высот.