Страстная неделя: что можно и чего нельзя есть по дням

Верующие в эти дни стараются посещать все богослужения и держат самый строгий пост.

Страстная неделя или Страстная седмица - это последние шесть дней Великого поста перед Пасхой, которые верующие проводят по-особенному, стараясь максимально сосредоточиться на подготовке к главному христианскому празднику. Верующие в эти дни стараются посещать все богослужения и держат самый строгий пост.

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Значение поста в Страстную неделю:

Питание в Страстную неделю Великого поста помогает подготовить организм постящихся людей к разговению. Небольшие порции еды и частичное голодание улучшают работу пищеварительной системы и всего организма перед началом употребления скоромной пищи.

Что нельзя есть в Страстную неделю:

По церковному уставу, в Страстную неделю, нельзя есть скоромную пищу. К ней относятся все продукты животного происхождения: мясо и мясные продукты, яйца, молоко и молочные продукты (сыр, сливочное масло, творог, сметана, кефир, йогурт), сдобная выпечка, кофе, шоколад, алкоголь. Кроме того питание в Страстную неделю Великого поста исключает рыбу, рыбные продукты и рыбную икру. В целом верующим рекомендуется ограничить количество употребляемой в сутки еды.

Что можно есть в Страстную неделю:

Питание в Страстную неделю, что можно есть по дням, требует особой строгости от верующих. Питание в Страстную неделю предусматривает только сухоедение без добавления растительного масла и без горячих вареных блюд.

В понедельник, вторник, среду, четверг, а также субботу (по желанию) можно есть один раз в день, вечером. Разрешена холодная сырая пища без растительного масла.

Меню в Страстную неделю:

Можно включить в рацион черный хлеб, овощи, зелень, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, морскую капусту, фруктовые и овощные соки, и, разумеется, воду.

Рацион и меню Страстной недели можно разнообразить блюдами, состоящими из овощей и фруктов. Вкусными и ароматными будут блюда из капусты и чернослива, из капусты и яблок, винегреты из свеклы, соленых огурцов и капусты, салаты из свеклы с добавлением орехов или семечек.

В пост Страстной недели не запрещаются блюда из квашеной капусты, пряной моркови или маринованных огурцов. Что еще можно кушать в пост в Страстную неделю? Если не по силам исполнять правила сыроядения, то в рацион добавляют каши, грибы и различные фруктовые и овощные соки.

Страстная неделя еда по дням:

В Великий понедельник из еды разрешаются только сырые овощи и фрукты, а также хлеб с водой. Разрешается добавлять в свой рацион орехи и семечки.

В Великий вторник питаться разрешено так же сырыми овощами, фруктами, хлебом и водой.

Великая среда - сухоядение продолжается.

Великий четверг - из разрешенных для постящихся в пищу продуктов сырые овощи и фрукты, хлеб и вода.

А вот в Страстную или Великую пятницу от еды рекомендуется отказаться, поскольку это самый скорбный день Страстной недели, в который вспоминают крестные муки и смерть Иисуса Христа.

Многие верующие также не едят и в Великую субботу.

В воскресенье наступает светлый праздник Пасхи. В этот день разрешено разговение и употребление скоромной пищи.