Во Львове ищут родственников мужчины, которого нашли без памяти на вокзале (видео)

По словам врачей, когда мужчину нашли, он был чисто одет, трезв, документов не имел и не мог говорить.

Львовские медики пытаются установить личность мужчины, которого без памяти нашли на вокзале.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На вид мужчине лет 60, но точно своего возраста он назвать не может. Откуда он и каково его имя - тоже не знает.

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Восемь месяцев назад о мужчине без конечностей в полуживом состоянии, которого нашли неподалеку от пригородного вокзала, в скорую сообщили прохожие. Рядом не было ни костылей, ни коляски.

По словам врачей, мужчина был чисто одет, трезв, документов не имел и не мог говорить. С тех пор он живет в больнице. Поиски родных мужчины начали правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в столице полицейские разыскивают женщину, которая оставила на улице младенца.