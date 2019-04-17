Во Львове ищут родственников мужчины, которого нашли без памяти на вокзале (видео)
11:29, 17 апреля 2019Общество
160 0
По словам врачей, когда мужчину нашли, он был чисто одет, трезв, документов не имел и не мог говорить.
На вид мужчине лет 60 / скриншот
Львовские медики пытаются установить личность мужчины, которого без памяти нашли на вокзале.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На вид мужчине лет 60, но точно своего возраста он назвать не может. Откуда он и каково его имя - тоже не знает.
Читайте такжеВо Львове сотрудник полиции и инспектор по парковке попались пьяными за рулем
Восемь месяцев назад о мужчине без конечностей в полуживом состоянии, которого нашли неподалеку от пригородного вокзала, в скорую сообщили прохожие. Рядом не было ни костылей, ни коляски.
По словам врачей, мужчина был чисто одет, трезв, документов не имел и не мог говорить. С тех пор он живет в больнице. Поиски родных мужчины начали правоохранители.
Львовские медики пытаются установить личность мужчины, которого без памяти нашли на вокзале
Как сообщал УНИАН, в столице полицейские разыскивают женщину, которая оставила на улице младенца.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter