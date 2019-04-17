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Во Львове ищут родственников мужчины, которого нашли без памяти на вокзале (видео)

11:29, 17 апреля 2019
Общество
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На вид мужчине лет 60 / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На вид мужчине лет 60, но точно своего возраста он назвать не может. Откуда он и каково его имя - тоже не знает.

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Восемь месяцев назад о мужчине без конечностей в полуживом состоянии, которого нашли неподалеку от пригородного вокзала, в скорую сообщили прохожие. Рядом не было ни костылей, ни коляски.

По словам врачей, мужчина был чисто одет, трезв, документов не имел и не мог говорить. С тех пор он живет в больнице. Поиски родных мужчины начали правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в столице полицейские разыскивают женщину, которая оставила на улице младенца.

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Теги: #Львов#розыск