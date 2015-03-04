Бывшего главу Киевской ОГА заподозрили в растрате более 35 млн грн

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, злоупотребление привело к растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию улицы Набережной в одном из районных центров области.

В ходе следствия установлено, что бывшим председателем ОГА в 2011 году поручено Государственной службе автомобильных дорог проведение закупки у одно из частных предприятий работ по реконструкции дороги стоимостью 36,5 млн грн.

"Как следствие, задействованный в реконструкции подрядчик без открытых тендерных процедур перечислил на счета субъектов хозяйствования с признаками фиктивности часть бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Как заявили в прокуратуре, "вышеприведенное указывает на наличие в действиях бывшего руководителя и должностных лиц Киевской областной государственной администрации, Службы автомобильных дорог области и подрядчика строительства дороги признаков уголовных правонарушений, предусмотренных ст.191 и ст.364 Уголовного кодекса ("растрата имущества путем злоупотребления служебным положением"; "злоупотребление властью или служебным положением").

На данное время досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, председателем Киевской областной государственной администрации в 2011 году был Анатолий Присяжнюк.