В Чернобыле необходимо создать мощную международную экономическую площадку - депутат

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Николай Томенко не видит проблемы в том, чтобы «вернуть жизнь» в 30-километровую зону отчуждения ЧАЭС при правильном и грамотном подходе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний «О снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС, объекте «Укрытие» и перспективах развития зоны отчуждения».

Томенко отметил, что Чернобыль необходимо превратить из «ужаса для всего мира» в гордость Украины.

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В частности, по его мнению, завершив строительство объекта «Укрытие», там необходимо создать мощную международную экономическую площадку, которая позволит «не только просить у мира, а показать, как инновационно мы используем эту беду уже в пользу».

В свою очередь директор Института проблем природопользования и экологии Национальной академии наук Украины Аркадий Шапар отметил, что за период после аварии на ЧАЭС радиационное загрязнение существенно уменьшилось, а в некоторых местах исчезло вообще.

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«При этом около 95% пришлось на естественные процессы выноса радионуклидов с загрязненной территории», - сказал он.

Да, по его словам, загрязненные территории существенно уменьшились. «А зона отчуждения частично должна быть использована в хозяйственной деятельности», - считает Шапар.