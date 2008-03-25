Пожар на киевском рынке: повреждены павильоны на площади 120 кв. м

В Дарницком районе Киева на территории рынка "Вирлиця" (принадлежит ООО КСМ "Юнит") возник пожар в павильонах розничной торговли, в результате которой огнем повреждены павильоны на площади 120 кв. г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и размер материальных убытков от пожара устанавливаются.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.