Пожар на киевском рынке: повреждены павильоны на площади 120 кв. м
08:38, 25 марта 2008Общество
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Убытки подсчитываются
В Дарницком районе Киева на территории рынка "Вирлиця" (принадлежит ООО КСМ "Юнит") возник пожар в павильонах розничной торговли, в результате которой огнем повреждены павильоны на площади 120 кв. г.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет.
Причина пожара и размер материальных убытков от пожара устанавливаются.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.
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