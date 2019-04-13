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Экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть "горячим" фото в нижнем белье

05:58, 13 апреля 2019
Общество
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Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко порадовала фанатов новым откровенным фото.

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Знаменитость на своей странице в Instagram выложила снимок, на котором она запечатлена в полупрозрачном кружевном нижнем белье, сером тренче и бордовых кроссовках.

"Ну и погодка. Все взяла, а зонтик забыла", - шутливо подписала фото Кумейко.

Поклонники признались, что на фото артистка выглядит очень красивой, и оставили ей десятки комплиментов.

"Такая худышка", "Ох и красотка вы тут", "Горячая девушка", "Самая горячая и сексуальная девушка в Украине", - писали юзеры.

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Теги: #голые звезды