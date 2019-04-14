Праздник Марии Египетской: когда отмечается, жизнь святой и молитвы (видео)

Жизнь Марии Египетской — яркий пример практики покаяния.

Пятое воскресенье Великого поста посвящено Марии Египетской. В этом году праздник Марии Египетской – 14 апреля 2019 года.

14 апреля православная церковь вспоминает преподобную Марию Египетскую, христиане чтят память раскаявшейся блудницы.

Ее жизнь — яркий пример практики покаяния.

Краткое жизнеописание святой Марии Египетской

Жила преподобная ещё в VI веке и уже тогда прославилась своей глубокой верою и огромной силою, подаренной ей Господом. Её история трагична и величественна одновременна: она открывает душу и учит покаянию – всему тому, чего порой так сложно достигнуть обычному человеку. Даже на святом лике Мария Египетская изображена в образе измождённой пожилой женщины, тело которой едва прикрывают лохмотья. Зачастую рядом с ней стоит другой святой в полном облачении священника.

Будучи еще совсем маленькой, в возрасте 12 лет, Мария покинула родительский дом и отправилась странствовать по миру, предаваясь плотским утехам и блуду. 17 лет она жила во грехе и однажды попала на корабль, идущий в Иерусалим. На корабле она не переставала блудить и соблазнять мужчин. Прибыв на место, Мария пошла с паломниками в Храм Воскресения Христова. Она хотела зайти внутрь, но невидимая рука остановила ее, и ничто не помогало пройти. Тогда она осознала, что Господь не пускает ее, потому что нечестивый и греховный образ жизни сделал ее грешницей, не имеющей права находиться в святой обители. Марию охватил страх и ужас, и она начала вымаливать у Господа простить ее и обещала исправиться и не грешить больше. Увидев икону Преподобной Божьей Матери, она просила заступиться за неё, и в какой-то момент Мария почувствовала, что она может зайти. Внутри храма, долго проплакав у гроба Господня, Мария преобразилась. Она выполнила обещание и ушла в пустыню, где странствовала 40 лет в уединении, проводя время в молитвах, соблюдая пост и ведя безгрешную жизнь, чем полностью избавилась от похоти и греховных мыслей.

Молитва преподобной Марии Египетской

Читать молитву святой Марии Египетской можно даже во время поста. Она помогает людям, которые предаются блуду и следуют похотливым желаниям, особенно женщинам.

Текст молитвы не сложный: "О великая Христова угодница, преподобная мати Марие! Услыши недостойную молитву нас, грешных (имена), избави нас, преподобная мати, от страстей, воюющих на души наша, от всякия печали и находяшия напасти, от внезапныя смерти и от всякаго зла, в час же разлучения души от тела отжени, святая угодница, всякую лукавую мысль и лукавые бесы, яко да приимет души наша с миром в место светло Христос Господь Бог наш, яко от Него очищение грехов, и Той есть спасение душ наших, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь."