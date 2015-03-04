В Славянске на автозаправке прогремел взрыв (видео)

Как сообщают "Новости Донбасса", на АЗС в районе перекрестка улиц Луначарского и Фрунзе, разорвались баллоны с метаном.

По неофициальном данным, пострадала 37-летняя женщина-билетер, которая находилась в автобусе: у нее обожжены лицо и спина. Женщина доставлена в ожоговое отделение Краматорска.

Читайте такжеВ Славянске задержали двух мародеров

По предварительным данным, причиной возгорания терминала автозаправки послужил разрыв баллона на автобусе.