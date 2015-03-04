В Славянске на автозаправке прогремел взрыв (видео)
01:20, 04 марта 2015Общество
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В Славянске Донецкой области вечером 3 марта на автозаправочной станции произошел взрыв.
В Славянске на автозаправке прогремел взрыв / slavgorod.com.ua
Как сообщают "Новости Донбасса", на АЗС в районе перекрестка улиц Луначарского и Фрунзе, разорвались баллоны с метаном.
По неофициальном данным, пострадала 37-летняя женщина-билетер, которая находилась в автобусе: у нее обожжены лицо и спина. Женщина доставлена в ожоговое отделение Краматорска.
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По предварительным данным, причиной возгорания терминала автозаправки послужил разрыв баллона на автобусе.
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