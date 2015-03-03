СБУ: экс-министр образования Табачник уже покинул пределы Украины

Об этом в эфире телеканала "24" рассказал руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"Я хотел бы, чтобы мы так больно не реагировали на приезд или отъезд чиновников. Приехал он один раз - еще раз приедет. Так случилось, что он приехал и сразу же другой стороной выехал из Украины в Беларусь, оттуда - в Москву, а оттуда - снова в Израиль", - отметил Василий Вовк.

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Он добавил, что Дмитрий Табачник покинул Украину через день после приезда. Разыскных мероприятий в отношении него не было, ведь он не находится в розыске. Василий Вовк заверил, что прилет бывшего чиновника контролировался.

"У нас есть несколько уголовных производств, в которых исследуются обстоятельства деятельности Министерства науки, которое возглавлял в свое время Дмитрий Табачник", - подчеркнул представитель СБУ.

Он отметил, что Генпрокуратура ориентируется, "когда и что предъявить Дмитрию Табачнику, когда есть достаточно доказательств, чтобы это не была простая формальность, а чтобы это была серьезная работа по предъявлению подозрения и по расследованию до конца, вплоть до судебного разбирательства".

"Я не готов вам сказать, на какой стадии в Генеральной прокуратуре находится уголовное производство в отношении должностных лиц, в том числе и Дмитрия Табачника", - сказал Василий Вовк.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Дмитрий Табачник прилетал в Украину, предположительно, на похороны бывшего соратника Михаила Чечетова.