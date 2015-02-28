Экс-министр образования Табачник прилетел в Украину из Израиля (фото)

В аэропорту Борисполь был замечен бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник.

Об этом сообщил советник министра МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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"Мой товарищ Володимир Петренко, вылетая из Тель Авива запеленговал бывшего министра образования Дмитрия Табачника. Он только что приземлился в Украине, в аэропорту Борисполь, видимо для того чтоб сдаться с поличным и облегчить свою душу правдивыми показаниями", - написал он.

Геращенко заявил, что все компетентные организации в курсе прилета Дмитрия Табачника.

"За его проделки в бытность Министром Образования, были заведены криминальные производства в СБУ (по хищениям на завышение цен на закупку учебников) и в ГПУ по махинациям с собственностью Министерства образования", - напомнил политик.