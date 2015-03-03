Московский суд завтра рассмотрит жалобу защиты Савченко об ее иммунитете как делегата ПАСЕ

Об этом в Twitter написал российский адвокат Марк Фейгин.

"Завтра в Басманном суде, 4 марта, в 12:30 в 28 зале (судья Левашова) рассмотрение моей жалобы по поводу иммунитета делегата ПАСЕ Савченко", - написал Фейгин.

При этом он, говоря о голодовке и здоровье Савченко, сообщил, что "она сказала продержится и обещает помнить, что украинцы и россияне ее призывают не умирать".

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"Так или иначе, я добился от нее слова, что когда станет совсем ужасно, она послушается и остановится. Так она сказала...", - добавил Фейгин.

По его словам, завтра Савченко должны доставить на заседание суда, где по убеждению адвоката, "Надежда Савченко сможет сама что-то объяснить".

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии в отношении нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.