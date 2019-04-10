Стрельба в Княжичах: ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении служащих Нацполиции

Пять должностных лиц Нацполиции обвиняются в незаконном применении огнестрельного оружия, в результате чего погибли четверо правоохранителей.

Генеральной прокуратурой Украины в суд направлено обвинительное заключение в отношении пяти должностных лиц Национальной полиции, которые являются фигурантами дела о перестрелке в декабре 2016 года на селе Княжичи Киевской области.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В ГПУ завершили досудебное расследование по уголовному производству по подозрению пяти должностных лиц Национальной полиции, которыми организовано и обеспечено незаконное применение 4 декабря 2016 года огнестрельного оружия в селе Княжичи, в результате чего от пулевых ранений погибли четыре сотрудника полиции.

Следователи установили, что руководители ряда подразделений Главного управления Нацполиции в городе Киеве, превышая предоставленную им власть и выходя за пределы предоставленных им прав и полномочий, действуя умышленно, незаконно и безосновательно организовали, а некоторые из них обеспечили применение и непосредственно применили огнестрельное оружие на поражение людей.

Такие действия привели к смерти четырех сотрудников Нацполиции, повреждению служебных автомобилей, иного имущества полиции и лишним расходам из государственного бюджета, чем вызваны тяжёлые последствия интересам государства, в частности в виде материального ущерба на общую сумму более 3 млн грн.

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Действия пяти подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.365 (превышение власти, которым вызвано тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Действия одного из подозреваемых квалифицированы также по ч.2 ст.15, пп. 1, 5 ч.2 ст.15 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц), а еще двух по ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, пп. 1, 5 ч.2 ст.115, ч.3 ст.27, пп. 1, 5 ст.115 (организация умышленного убийства двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Обвинительный акт по указанному уголовному производству направлен в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а двум из них в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОВД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли несколько полицейских.

По результатам служебной проверки из рядов Нацполиции были уволены семь офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях. В отношении еще девяти полицейских применены дисциплинарные взыскания.

В мае 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила о завершении досудебного расследования уголовного производства по перестрелке между правоохранителями в Княжичах.