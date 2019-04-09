Умер народный артист Украины Петр Бенюк (фото)

В Украине, 9 апреля, в возрасте 73 лет скончался народный артист, актер театра и кино Петр Бенюк.

Умер старший брат актера Богдана Бенюка - народный артист Украины Петр Бенюк. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Национальный украинский академический драматический театр имени Марии Заньковецкой во Львове.

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"Сегодня ушел из жизни выдающийся актер театра и кино народный артист Украины Петр Бенюк. Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не покидала своего кумира никогда. Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой. Скорбим", - говорится в сообщении.

Петр Михайлович Бенюк родился 4 марта 1946 года в поселке Битков Надворнянского района на Прикарпатье. Актера знали по ролям в спектаклях "Сто тысяч", "Невольник", "Последний гречкосей".

Как сообщал УНИАН, ранее актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", скончался в возрасте 68 лет.