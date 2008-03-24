Стадник говорит, что ему чего только не обещали... даже трактор

16:38, 24 марта 2008
Общество
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Теперь будет Шевроле...

Виктор Ющенко и Леонид Стадник
Председатель Правления Запорожского автомобилестроительного завода Николай Евдокименко рассказал, что ради того, чтобы адаптировать автомобиль «Шевроле Такума» к особенностям телосложения Леонида Стадника – самого высокого человека в мире, инженеры “внесли конструкторские изменения в переднее пассажирское сидение, которое позволило его максимально опустить. Дополнительно, переконструировали подголовник”. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре корпорации УкрАВТО.

Запорожский автомобилестроительный завод модифицировал обычный автомобиль «Шевроле Такума» с учетом потребностей Л.Стадника, поскольку в обычном автомобиле для украинского богатыря недостаточно места.

«Сколько мне было обещано, вы не представляете. Обещали и трактор, и машину, но был бы рад хотя бы какому-либо средству передвижения...», - заметил Леонид Стадник.

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