На Киевщине мужчина набросился на пожарных, которые тушили огонь на заводе по изготовлению бронежилетов (видео)

Мужчина угрожал пожарным физической расправой.

В Киевской области мужчина набросился на пожарных, которые пытались набрать воду из гидранта, чтобы потушить пожар.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Человек с саперной лопаткой угрожал спасателям, которые примчались из пожара к гидранту, чтобы набрать воду и снова вернуться на пепелище. Угрозы физической расправой на мобильный сняла жительница городка Ворзель и выложила в сеть. По ее словам, она увидела, как из дома выскочил агрессивный человек, начал крутить вентили, мол, из-за выкачивания воды из гидранта она еле течет из кранов в домах.

Мужчина начал ругаться на спасателей, когда они ликвидировали масштабный пожар, который произошел на производстве бронежилетов и защитных шлемов. Это - основной поставщик и для украинских военных. Пожар тушили с вечера пятницы до рассвета, именно из-за перебоев с водоснабжением.

Водитель пожарной машины Виталий Горбатенко - один из ликвидаторов этого пожара, которого проклинал житель частного сектора. Говорит, что из-за угрозы пришлось тратить время и искать другой гидрант. "Во время пожара мы должны бесперебойно подходить к источникам воды, водоемам. Нам препятствовать люди не имеют права", - говорит руководитель Ирпенской пожарной части Антон Кондратюк.