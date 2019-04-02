Во Львов прибыл борт с ранеными на Донбассе бойцами

Всех бойцов доставили на лечение в военный госпиталь.

Во Львов из Днепра сегодня прибыл военно-транспортный самолет с 12 украинскими бойцами, ранеными на Донбассе.

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Как передает радио Свобода, пятеро – лежачих, у двух – осколочные ранения, у остальных – минно-взрывные травмы, также есть военнослужащие, которые заболели другими недугами за последний месяц в зоне боевых действий. Всех бойцов доставили на лечение в военный госпиталь.

По словам представителя Минобороны во Львове Александра Поронюка, все необходимые медикаменты для бойцов есть. Однако львовяне ежедневно посещают госпиталь и приносят раненым бойцам овощи, фрукты, вещи первой необходимости, добавил он.

Сегодня врачи осмотрят раненых и назначат лечение, запланируют оперативное вмешательство.

В львовский военный госпиталь привозят бойцов, которые первую медицинскую помощь уже получили на Донбассе или в Днепровском госпитале. А во Львове продолжают лечение, проводят операции или реабилитацию.