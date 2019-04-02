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Драконы и живые мертвецы: в сети накануне премьеры появились два новых тизера "Игры престолов" (видео)

15:26, 02 апреля 2019
Общество
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В ролике звучат слова Тириона, который призывает враждующие стороны объединиться. / НВО

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По этому случаю канал опубликовал два новых тизера шоу. Первый получил название «Вместе». Он показывает подготовку к грандиозной битве с Белыми ходоками поблизости Винтерфелла. В ролике звучат слова Тириона, который призывает враждующие стороны объединиться.

Второй ролик называется «Выживание» и здесь кроме кадров самой схватки также есть сцены с окровавленной Арьей Старк. Джона Сноу призывает покончить с войной, после чего Джейми Ланнистер произносит: «Это больше чем вопрос верности, речь идет о выживании».

Как сообщал УНИАН, в сеть слили первую серию нового сезона "Игры престолов".

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Теги: #сериал#Игра Престолов