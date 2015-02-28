На Донбассе погиб фотокорреспондент газеты "Сегодня"

В Песках погиб фотокорреспондент газеты «Сегодня» Сергей Николаев, раненный осколком мины, которая прилетела от боевиков.

Эту информацию Громадському подтвердил командир 5-го батальона "ДУК" «Правый сектор» с позывным «Черный».

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Ранее Громадське уже сообщило, что от мины погиб боец «ДУК» Николай Флерко с позывным «Танк». Именно он сопровождал фотокора Николаева.