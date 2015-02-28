На Донбассе погиб фотокорреспондент газеты "Сегодня"
18:49, 28 февраля 2015Общество
10822 0
От мины погиб также боец «ДУК», который сопровождал журналиста.
Сергей Николаев /фото Александра Зубко
В Песках погиб фотокорреспондент газеты «Сегодня» Сергей Николаев, раненный осколком мины, которая прилетела от боевиков.
Эту информацию Громадському подтвердил командир 5-го батальона "ДУК" «Правый сектор» с позывным «Черный».
Читайте такжеВокруг Донбасса нужно построить новую "Берлинскую стену" - Newsweek
Ранее Громадське уже сообщило, что от мины погиб боец «ДУК» Николай Флерко с позывным «Танк». Именно он сопровождал фотокора Николаева.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter