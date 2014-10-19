На Луганщине погиб украинский фотокорреспондент и боец "Айдара" Виктор Гурняк

Сегодня утром на Луганщине погиб фотокорреспондент и боец "Айдара" Виктор Гурняк. Мужчина погиб от минометного снаряда, когда попытался на машине вывезти раненых с поля боя.

Об этом сообщил товарищ фотокорреспондент Петр Задорожный на своей странице в Facebook.

"Сегодня в бою близ Счастья в вечность отошел мой лучший друг Виктор Гурняк. Это произошло в 10:10. Он пытался вывезти раненых на машине с поля боя, но погиб от минометного снаряда", - написал Задорожный.

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По его данным, Гурняк принадлежал к Пласту (Курень ОЗО), был основателем фотоагентства LUFA, внештатным фотокором REUTERS, Insider, УНИАН. После многочисленных поездок на восток, как репортер и волонтер, Виктор Гурняк принял решение податься в бойцы "Айдара".