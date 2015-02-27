Российские тюремщики не считают состояние Савченко критичным
13:45, 27 февраля 2015Общество
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В ответ на обращение члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елены Масюк о необходимости перевезти незаконно удерживаемую в московском СИЗО украинскую летчицу Надежду Савченко под домашний арест в связи с критическим состоянием здоровья в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что состояние Савченко удовлетворительное, для ее перевода под домашний арест нет причин.
Во ФСИН утверждают, что основные клинико-лабораторные показатели Савченко находятся в пределах нормы / facebook.com/Batkivshchyna
Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.
"В настоящее время состояние здоровья Савченко Н.В. оценивается как стабильное, удовлетворительное. В течение всего периода отказа от приема пищи она находится под динамическим наблюдением медицинских работников, получает поддерживающую терапию", - говорится в заявлении.
Во ФСИН также утверждают, что основные клинико-лабораторные показатели Савченко находятся в пределах нормы.
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Как сообщал УНИАН, Масюк, после посещения украинки в Матросской тишине заявила, что состояние здоровья Савченко за последние дни сильно ухудшилось.
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