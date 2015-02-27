Российские тюремщики не считают состояние Савченко критичным

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

"В настоящее время состояние здоровья Савченко Н.В. оценивается как стабильное, удовлетворительное. В течение всего периода отказа от приема пищи она находится под динамическим наблюдением медицинских работников, получает поддерживающую терапию", - говорится в заявлении.

Во ФСИН также утверждают, что основные клинико-лабораторные показатели Савченко находятся в пределах нормы.

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Как сообщал УНИАН, Масюк, после посещения украинки в Матросской тишине заявила, что состояние здоровья Савченко за последние дни сильно ухудшилось.