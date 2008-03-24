Винский: купили люди самолеты - летать не умеют

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ считает, что авария легкого самолета под Киевом могла произойти из-за неопытности летчика.

Как передает корреспондент УНИАН, министр сказал сегодня журналистам: «К сожалению, это уже становится плохим правилом для Украины: купили люди самолеты - летать не умеют».

При этом он отметил, что не доволен работой Государственной инспекции на авиационном транспорте. «У меня есть серьезные претензии к нашей авиационной инспекции. У меня вчера состоялась встреча с моим заместителем (председателем Госавиаадминистрации Александром ДАВЫДОВЫМ – УНИАН). Мы будем изучать вопрос контроля, потому что, скажу откровенно, такое впечатление, что как покупают права на вождение автомобиля, так можно купить права на право вождения летным аппаратом», - отметил он.

По словам И.ВИНСКОГО, сразу же после аварии авиационная инспекция выехала на место события.

И.ВИНСКИЙ также сообщил, что поручил экспертной группе Минтранссвязи подготовить концепцию организации безопасности на транспорте в целом.

Как сообщал УНИАН, 23 марта самолет “Аэропракт-24” осуществлял прогулочный полет и около 15.30, по неустановленным причинам, вошел в штопор и врезался в землю в лесополосе в 42-х км от Киева, возле села Наливайковка Макаровского района.

В МЧС отметили, что пожара на месте падения самолета не было. Кому принадлежит этот самолет и кто находился на его борту, в пресс-службе МЧС не сообщили.

Пилот и два его пассажира, в том числе одна женщина погибли. Их тела отправлены на судмедэкспертизу.

На месте работают эксперты, которые должны установить причину авиакатастрофы.