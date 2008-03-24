Авиакатастрофа под Киевом (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, в воскресенье приблизительно в 15:30 в 42 километрах от Киева вблизи села Наливайкивка Макаровского района упал самолет “Аэропракт-24” бортовой номер L2410, который осуществлял прогулочный полет. Лайнер вошел в штопор и врезался в землю.

В авиакатастрофе погиб первый заместитель главного архитектора Киева Эдуард Лещенко.

На борту самолета находились также архитектор Татьяна Доценко и пилот Алексей Литовченко. Все они погибли.

На месте происшествия работали 20 сотрудников МЧС

Фото пресс-службы МЧС и Сергея Светлицкого/ УНИАН