Самолет, потерпевший крушение под Киевом, совершал прогулочный полет

Легкий самолет, потерпевший крушение в воскресенье близи Киева, осуществлял прогулочный полет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, самолет “Аэропракт-24” бортовой номер L2410 осуществлял прогулочный полет и около 15:30 по неустановленным причинам вошел в штопор и врезался в землю в лесополосе близи села. Чрезвычайное приключение произошло в 42 км от Киева возле села Наливайковка Макаровского района Киевской области.

В МЧС отметили, что пожара на месте падения самолета не было. Кому принадлежит этот самолет, и кто находился на его борту, в пресс-службе МЧС не сообщили.

Как сообщал УНИАН, пилот и два его пассажира, в том числе одна женщина погибли. Их тела отправлены на судмедекспертизу.

На месте падения лайнера работали 20 спасателей МЧС, а теперь работают эксперты, которые должны установить причину авиакатастофы.