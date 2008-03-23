В авиакатастрофе погиб первый зам главного архитектора Киева

21:00, 23 марта 2008
Общество
4966 0

(список погибших)

Самолет “Аеропракт-24” с тремя людьми на борту потерпел катострофу поблизости с. Наливайкивка Макаровского р-на (42 км. от Киева)Сегодня в авиакатастрофе под Киевом погиб первый заместитель главного архитектора Киева Эдуард Лещенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В то же время, как стало известно УНИАН, на борту самолета “Аэропракт-24” бортовой номер L2410, который осуществлял прогулочный полет, находилась женщина по фамилии Доценко, тоже по специальности архитектор, а также мужчина по фамилии Литовченко. Все они погибли.

Как сообщал УНИАН, катастрофа произошла в воскресенье приблизительно в 15:30 в 42 км от Киева вблизи села Наливайковка Макаровского района. По неустановленным причинам лайнер вошел в штопор и врезался в землю в лесополосе.

На месте его падения работало 20 спасателей МЧС.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter