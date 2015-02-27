В Мелитополе объявлен траур в связи со смертью мэра города

Согласно информации официального портала Мелитопольского горсовета, «по распоряжению и. о. городского головы Сергея Минько, 27 февраля в Мелитополе объявлено днем траура. Государственные флаги с траурными лентами на здании исполнительного комитета Мелитопольского городского совета и административных зданиях города приспущены, развлекательные мероприятия отменены».

Также отмечается, что сегодня, 27 февраля, в мелитопольском Доме культуры им. Т.Шевченко «состоится гражданская панихида прощания с трагически ушедшим из жизни городским головой Мелитополя Сергеем Георгиевичем Вальтером».

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Как сообщал УНИАН, мэр Мелитополя Сергей Вальтер 25 февраля около 8 утра был обнаружен мертвым – повешенным в собственном доме. В руководстве Запорожского главка милиции сообщили, что «информации о повреждениях, которые могли бы свидетельствовать о том, что это не самоубийство, нет».

Сведения о смерти Вальтера были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – «Умышленное убийство».

Вальтер стал вторым мэром Мелитополя, трагически ушедшим из жизни: в 2010 году в результате ДТП скончался предшественник Вальтера на посту городского головы Мелитополя - Дмитрий Сычев.