Оккупанты хотят переименовать дворец молодежи "Юность" в Донецке в честь Кобзона

С 2003 года в Донецке возле дворца молодежи «Юность» стоит памятник Кобзону.

Власть самопровозглашенной «ДНР» хочет присвоить донецкому дворцу молодежи «Юность» имя советского и российского певца, родившегося под Донецком, Иосифа Кобзона.

«У нас будет восстановлен самый крупный концертный зал (дворец молодежи "Юность" - прим.). Он будет носить имя Кобзона», - сказал «министр образования и науки ДНР» Евгений Горохов, передают СМИ сепаратистов.

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Горохов также сообщил, что содействие в восстановлении разрушенного обстрелами здания окажет семья Кобзона и депутаты Госдумы России. По его словам, на ремонт дворца молодежи «Юность» планируется потратить порядка 500 миллионов рублей (около 8 миллионов долларов).

О сроках восстановления концертного зала не сообщается.

Отметим, что с 2003 года в Донецке возле дворца молодежи «Юность» стоит памятник Кобзону.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.