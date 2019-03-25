Журналисты заявили о причастности к убийству Гандзюк херсонских правоохранителей

По словам Анны Бабинец, Гандзюк во время общения с ней говорила о слежке со стороны правоохранителей.

Журналисты «Следствия.Инфо» во время собственного расследования убийства Екатерины Гандзюк пришли к выводу, что некоторые херсонские правоохранители причастны к преступлению.

Об этом в эфире Громадського заявила соучредитель проекта "Следствие.Инфо" Анна Бабинец.

«Мы можем сказать о некотором следе, некоторых серьезных тревожных сигналах, что люди из правоохранительной системы Херсонщины каким-то образом были причастны к этой истории», - сказала она.

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По ее данным, эти правоохранители остаются на своих должностях, и она не знает, расследуется ли их вероятное участие в покушении на Гандзюк.

«Функция правоохранительных органов - проверить, насколько вещи и факты, которые мы нашли, насколько они соответствуют действительности», - отметила журналистка.

Бабинец также заявила, что Гандзюк во время общения с ней говорила о слежке со стороны правоохранителей.

«И это уже в привычку вошло, поэтому она не настолько серьезно отнеслась к этой слежке перед нападением. У нее конфликты были с таким количеством людей, что ухватиться за одну версию достаточно трудно», - резюмировала журналистка.

Напомним, 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк. Ранее бюро Херсонской областной организации «Батькивщины» исключило из партии Мангера, а также рекомендовало ему уйти с должности.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсоне. Действие этой меры пресечения завершилось 3 марта.

4 марта Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру, а апелляционный суд признал законной избранную ему меру пресечения в виде залога.

6 марта Шевченковский райсуд Киева отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц. В тот же день правоохранители сняли с Мангера электронный браслет и вернули ему загранпаспорт.