Во Львове офицера полиции задержали на взятке в $1200 за отсрочку от призыва в армию

Патрульный обещал «повлиять» на должностных лиц областного военкомата.

Во Львове сегодня, 25 марта, при получении взятки в сумме $1200 задержали работника патрульной полиции.

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Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины, задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды инспектором батальона одного из управлений патрульной полиции во Львовской области.

«Установлено, что взятка в размере $1200 от призывника предназначалась за влияние на принятие должностными лицами Львовского областного военного комиссариата решения об отсрочке от призыва на срочную военную службу в Вооруженных силах Украины. Деньги обнаружены и изъяты в полном объеме при проведении личного обыска лейтенанта полиции», - говорится в сообщении.

Офицера задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. По их результатам будет решаться вопрос о сообщении полицейскому о подозрении, избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.