На Львовщине полицейского поймали на вымогательстве 12 тысяч долларов взятки

Полицейский вымогал взятку у женщины, которая незаконно хранила наркотики, за то, чтобы не переквалифицировать ее действия на торговлю этими средствами.

На Львовщине сегодня сотрудники Службы безопасности Украины задержали за вымогательство 12 тысяч долларов неправомерной выгоды следователя Червоноградского отдела полиции.

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Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Управления СБУ во Львовской области Олег Александров, следователь полиции вымогал у женщины, которая незаконно хранила наркотики, 12 тысяч долларов за то, чтобы не переквалифицировать ее действия на торговлю этими средствами.

«Чтобы избежать разоблачения, полицейский разработал «хитрый» план. Деньги были перечислены на вновь созданный карточный счет, к которому он потом должен был получить доступ онлайн. Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте после завершения сделки», - сообщил Александров.

В настоящее время в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Планируется сообщение задержанному о подозрении и избрание меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в военкомате на Харьковщине требовали взятки за признание непригодности к службе.