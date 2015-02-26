Порошенко наградил орденом "За мужество" милиционера, погибшего в харьковском теракте
Полковник награжден "за личное мужество, проявленное при исполнении служебных обязанностей, самоотверженное служение украинскому народу".
Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом «За мужество» ІІІ степени посмертно полковника милиции Вадима Рыбальченко, который погиб 22 февраля в результате теракта в Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В соответствии с указом, полковник награжден «за личное мужество, проявленное при исполнении служебных обязанностей, самоотверженное служение украинскому народу».
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Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле харьковского Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого на месте погибли Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. В больнице 23 и 24 февраля от ранений умерли 15-летние Данил Дидык и 18-летний Николай Мельничук.
По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.3. ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей). Продолжается следствие.