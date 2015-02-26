Порошенко наградил орденом "За мужество" милиционера, погибшего в харьковском теракте

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом «За мужество» ІІІ степени посмертно полковника милиции Вадима Рыбальченко, который погиб 22 февраля в результате теракта в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с указом, полковник награжден «за личное мужество, проявленное при исполнении служебных обязанностей, самоотверженное служение украинскому народу».

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Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле харьковского Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого на месте погибли Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. В больнице 23 и 24 февраля от ранений умерли 15-летние Данил Дидык и 18-летний Николай Мельничук.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.3. ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей). Продолжается следствие.