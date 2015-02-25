В Харькове подозреваемого в подготовке теракта арестовали на 2 месяца - прокуратура



Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецкого, 20-летнему парню, который готовил теракт в одном из клубов Харькова, избрана мера пресечения вчера, 24 февраля.

По сведениям прокурора, подозреваемому определено 2 месяца содержания в СИЗО без возможности внесения залога.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля Службой безопасности Украины совместно с прокуратурой области в ходе спецоперации был задержан молодой человек, который планировал обстрелять из реактивной штурмовой гранаты «РШГ-1» один из клубов города, в котором, как правило, встречались воины АТО и волонтеры.

Ему объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.15, ч.2 ст.258 (покушение на террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины, по факту покушения на совершение террористического акта.