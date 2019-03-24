На Сумщине возле границы с РФ возобновил работу самый мощный в регионе телерадиоретранслятор

Концерн РРТ полностью оплатил долг «Сумыоблэнерго».

На Сумщине возобновил работу отключенный из-за долгов концерна РРТ перед ПАО «Сумыоблэнерго» самый мощный в регионе телерадиоретранслятор.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Национального совета по телевидению и радиовещанию в Сумской области Лариса Якубенко.

По ее данным, покрытие украинскими эфирными теле- и радиосигналами приграничных с Россией районов Сумской области было восстановлено в 16.10 22 марта.

«Возобновили вещание в Белополье. Концерн РРТ полностью оплатил долг «Сумыоблэнерго», – отметила Якубенко.

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Как сообщал УНИАН, 20 марта в городе Белополье Сумской области энергетики за долг отключили электроснабжение передатчиков, установленных на местной телебашне, в результате чего почти треть пограничного с Россией региона осталась без покрытия украинскими эфирными теле - и радиосигналами.

По информации представителя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Ларисы Якубенко, энергетики отключили электроснабжение телевышки в 14.13 в среду, 20 марта.

«Не успели решить проблему в Шостке, как энергетики сообщили Сумскому филиалу Концерна РРТ о прекращении поставок электроэнергии к передатчикам, установленным на башне в Белополье. Долг Концерна перед компанией «Сумыоблэнерго» составляет 400 тысяч гривен», – отметила Якубенко.

По ее информации, на Белопольской башни установлены самые мощные аналоговые передатчики области: телеканалы «UA:Первый» и «1+1» осуществляют аналоговое вещание с помощью передатчиков мощностью 25 КВт. Также на башне установлены цифровые передатчики для вещания 32-х телеканалов и радиопередатчик. Таким образом, после отключения электроэнергии без эфирного ТВ и радиовещания остались жители всех окрестных районов.

Группа 1+1 медиа считает, что отключение за 10 дней до президентских выборов цифрового вещания в отдельных регионах, а также аналогового вещания в регионах, приграничных с РФ, является недопустимым и манипулятивным шагом, что забирает у части украинцев возможность получения информации и альтернативных точек зрения и усиливает информационное воздействие на Украину со стороны государства-агрессора.