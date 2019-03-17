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День святого Патрика 2019: история и традиции всемирно известного праздника

08:03, 17 марта 2019
Общество
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17 марта отмечается День святого Патрика / REUTERS

Во всем мире 17 марта ежегодно отмечается традиционный ирландский праздник – День святого Патрика. В этот день ирландцы чтят своего христианского покровителя, а для всего мира этот день стал также днем ирландской культуры и шумных гуляний.

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День святого Патрика сопровождается парадами, шумными гуляниями и танцами, важной частью которых стали традиционный ирландский эль и пиво.

УНИАН вспомнил историю и традиции праздника, а также разобрался, как лучше встретить День святого Патрика в Киеве.

Святой Патрик – история

Святой Патрика стал одним из самых известных и почитаемых христианских святых – его считают покровителем не только Ирландии но и Нигерии. При этом, его чтит не только католическая, но и ряд церквей восточного обряда, а также англиканская и лютеранская церкви.

Несмотря на это, достоверных биографических данных о святом Патрике сохранилось не так много. Известно, что он родился в Британии, в период между 371 и 415 годами, в романизированной семье дьякона Кальпурниуса.

В 16 лет он был похищен разбойниками и продан в рабство в Ирландию. На протяжении 6 лет он удерживался в рабстве в качестве пастуха. В это время он обретает веру и становится пылким христианином.

В конечном итоге при помощи вещего сна Патрику удается сбежать и вернуться к родным. Но тогда он увидел еще один сон, в котором Бог раскрыл ему его миссию – принести христианство в Ирландию.  

Тогда будущий святой снова отправился на чужой берег, где многие годы крестил людей и проповедовал свою веру. В то же время он занимался самообразованием.  По преданию Патрик использовал трилистник клевера, чтобы объяснить язычникам суть Святой Троицы.

Святой Патрик принес христианство в языческую Ирландию / yaltakatolik.ru

Днем смерти святого считается 17 марта, но достоверный год его ухода из жизни неизвестен. Его миссия в Ирландии возымела небывалый успех, и уже к VII веку он становится легендарной фигурой.

Многие, при этом, ставят под сомнение то, что Патрик был реальным человеком. Допускается, что это фольклорный персонаж - собирательный образ христианских миссионеров, отправившихся в Ирландию во второй половине V века.

Тем не менее, большинство известных данных о Патрике взяты из его произведений на латыни: жизнеописания «Исповедь» и обличительного «Послания к воинам короля Коротика», где он критикует плохое обращение британцев с ирландцами-христианами. Благодаря этим работам, Патрика чтят еще и как основателя ирландской литературы.

Традиции на Святого Патрика

День святого Патрика, несмотря на богатую историю, стал официальным христианским лишь в XVII веке. Это один из самых «зеленых» праздников в мире, ведь зеленый цвет считается у ирландцев национальным. Участники гуляний стараются использовать зеленый цвет в одежде, а также крепят к отворотам одежды зеленый трилистник.

Хоть день святого Патрика и припадает на пост, в этот день церковь снимает все ограничения в еде и выпивке. Традиционные гуляния на Святого Патрика невозможно представить себе без обилия выпивки, музыки и танцев.

В XIX-ХХ веке ирландцы начали активно эмигрировать и создавать диаспоры по всему миру. Таким образом традиция отмечать День Святого Патрика постепенно распространилась по всему миру.

День святого Патрика сопровождается шумными гуляниями / REUTERS

Во всем мире День святого Патрика воспринимается как день ирландского культурного наследия. Одними из его символов стали кельтские мифологические персонажи – лепреконы. По преданию, эти маленькие создания всегда хранят где-то горшочек золота. Если лепрекона удастся поймать, то у него можно выведать тайну спрятанного золота. Но следует проявлять осторожность – лепреконы хитры и злопамятны, им не составит труда обмануть слишком доверчивого человека.

В День святого Патрика проводятся этнические фестивали и национальные ирландские демонстрации.

День святого Патрика в Киеве

День святого Патрика – прекрасное время для любителей проводить время в пабах. Многие подобные заведения готовят к празднику особое меню и развлекательные программы.

Одним из трендов последних лет на День святого Патрика стало «праздничное» зеленое пиво.

В этом году в столице состоится благотворительный пивной забег St. Patrick’s Day. Стоимость участия в мероприятии составляет 300 гривень. Участники пробегут 10 км. 

Кроме того, 17 марта в Киеве будет проводиться традиционный праздничный парад. Сбор всех желающих намечен на 15:00 возле памятника Тарасу Шевченко.

Участников призывают брать с собой ирландские флаги, приходить в зеленой одежде или килте. Вход - бесплатный.

В Docker Pub 17 марта будет играть киевская группа O’Hamsters. Эстетика и музыка коллектива идеально вписывается в тематику ирландских гуляний.

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Теги: #праздник#религия в Ирландии