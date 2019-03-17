День святого Патрика 2019: история и традиции всемирно известного праздника

УНИАН вспомнил историю и традиции праздника, а также разобрался, как лучше встретить День святого Патрика в Киеве.

Во всем мире 17 марта ежегодно отмечается традиционный ирландский праздник – День святого Патрика. В этот день ирландцы чтят своего христианского покровителя, а для всего мира этот день стал также днем ирландской культуры и шумных гуляний.

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День святого Патрика сопровождается парадами, шумными гуляниями и танцами, важной частью которых стали традиционный ирландский эль и пиво.

УНИАН вспомнил историю и традиции праздника, а также разобрался, как лучше встретить День святого Патрика в Киеве.

Святой Патрик – история

Святой Патрика стал одним из самых известных и почитаемых христианских святых – его считают покровителем не только Ирландии но и Нигерии. При этом, его чтит не только католическая, но и ряд церквей восточного обряда, а также англиканская и лютеранская церкви.

Несмотря на это, достоверных биографических данных о святом Патрике сохранилось не так много. Известно, что он родился в Британии, в период между 371 и 415 годами, в романизированной семье дьякона Кальпурниуса.

В 16 лет он был похищен разбойниками и продан в рабство в Ирландию. На протяжении 6 лет он удерживался в рабстве в качестве пастуха. В это время он обретает веру и становится пылким христианином.

В конечном итоге при помощи вещего сна Патрику удается сбежать и вернуться к родным. Но тогда он увидел еще один сон, в котором Бог раскрыл ему его миссию – принести христианство в Ирландию.

Тогда будущий святой снова отправился на чужой берег, где многие годы крестил людей и проповедовал свою веру. В то же время он занимался самообразованием. По преданию Патрик использовал трилистник клевера, чтобы объяснить язычникам суть Святой Троицы.

Днем смерти святого считается 17 марта, но достоверный год его ухода из жизни неизвестен. Его миссия в Ирландии возымела небывалый успех, и уже к VII веку он становится легендарной фигурой.

Многие, при этом, ставят под сомнение то, что Патрик был реальным человеком. Допускается, что это фольклорный персонаж - собирательный образ христианских миссионеров, отправившихся в Ирландию во второй половине V века.

Тем не менее, большинство известных данных о Патрике взяты из его произведений на латыни: жизнеописания «Исповедь» и обличительного «Послания к воинам короля Коротика», где он критикует плохое обращение британцев с ирландцами-христианами. Благодаря этим работам, Патрика чтят еще и как основателя ирландской литературы.

Традиции на Святого Патрика

День святого Патрика, несмотря на богатую историю, стал официальным христианским лишь в XVII веке. Это один из самых «зеленых» праздников в мире, ведь зеленый цвет считается у ирландцев национальным. Участники гуляний стараются использовать зеленый цвет в одежде, а также крепят к отворотам одежды зеленый трилистник.

Хоть день святого Патрика и припадает на пост, в этот день церковь снимает все ограничения в еде и выпивке. Традиционные гуляния на Святого Патрика невозможно представить себе без обилия выпивки, музыки и танцев.

В XIX-ХХ веке ирландцы начали активно эмигрировать и создавать диаспоры по всему миру. Таким образом традиция отмечать День Святого Патрика постепенно распространилась по всему миру.

Во всем мире День святого Патрика воспринимается как день ирландского культурного наследия. Одними из его символов стали кельтские мифологические персонажи – лепреконы. По преданию, эти маленькие создания всегда хранят где-то горшочек золота. Если лепрекона удастся поймать, то у него можно выведать тайну спрятанного золота. Но следует проявлять осторожность – лепреконы хитры и злопамятны, им не составит труда обмануть слишком доверчивого человека.

В День святого Патрика проводятся этнические фестивали и национальные ирландские демонстрации.

День святого Патрика в Киеве

День святого Патрика – прекрасное время для любителей проводить время в пабах. Многие подобные заведения готовят к празднику особое меню и развлекательные программы.

Одним из трендов последних лет на День святого Патрика стало «праздничное» зеленое пиво.

В этом году в столице состоится благотворительный пивной забег St. Patrick’s Day. Стоимость участия в мероприятии составляет 300 гривень. Участники пробегут 10 км.

Кроме того, 17 марта в Киеве будет проводиться традиционный праздничный парад. Сбор всех желающих намечен на 15:00 возле памятника Тарасу Шевченко.

Участников призывают брать с собой ирландские флаги, приходить в зеленой одежде или килте. Вход - бесплатный.

В Docker Pub 17 марта будет играть киевская группа O’Hamsters. Эстетика и музыка коллектива идеально вписывается в тематику ирландских гуляний.