Почему произошла катастрофа в Гонконге?

План срочных действий по расследованию причин катастрофы в Южно-Китайском море украинского судна «Нефтегаз-67» утвердила на своем заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА.

Как передает Правительственный портал, на заседании также утвержден состав правительственной комиссии Кабинета министров. Ее возглавил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ. В состав комиссии вошли первые заместители министров профильных министерств, специалисты по морскому праву, эксперты по подводно-водолазным работам и опытные капитаны.

По словам А.ТУРЧИНОВА, «спасенным членам экипажа была оказана необходимая медицинская помощь и сейчас они находятся в гостинице». «С этими моряками постоянная связь представителей Посольства Украины в Китайской Народной Республике»,- сообщил первый вице-премьер-министр.

По его информации, в 18.00 по киевскому времени состоится вторая попытка поднять на поверхность затонувшее судно.

В ближайшее время на место катастрофы вылетит правительственная комиссия. Министерству иностранных дел поручено срочно обеспечить визовую поддержку членов правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы транспортного судна «Нефтегаз-67» в Южно-Китайском море.

При Минтранссвязи создан штаб, который работает круглосуточно. В таком же режиме работает и штаб в Крыму, созданный «Черноморнефтегазом».

Министерство иностранных дел поддерживает постоянную связь с Посольством Украины в Китайской Народной Республике.